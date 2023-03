Nederlandse rechtbank spreekt in beroep verdachte vrij die veroordeeld was tot 30 jaar cel voor rol bij moord op Sven Prins

Links: slachtoffer Sven Prins. Rechts: de liquidatie vond in het najaar van 2015 plaats in het Nederlandse Brunssum, pal op de grens met het Vlaamse Heerlen. — © rr/Bas Quaedvlieg

Het gerechtshof in de Nederlandse stad ’s-Hertogenbosch heeft donderdag in beroep Sergio K. vrijgesproken van betrokkenheid bij moord. De uitspraak is opvallend, want in januari 2018 had een rechtbank hem nog tot 30 jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de moord op Sven Prins (30).

Slachtoffer Sven Prins werd in september 2015 tijdens een achtervolging in de auto met meerdere salvo’s uit een kalasjnikov beschoten. Toen hij strompelend een tuin in vluchtte, werd hij nog eens in de rug geschoten.

Sergio K. zat meer dan vijf jaar en twee maanden vast voor de moord. Maar tijdens het proces in hoger beroep nam de zaak een opmerkelijke wending. Nadat het Openbaar Ministerie in september 2021 opnieuw 30 jaar had geëist, werd in de publieke tribune de naam genoemd van een vierde persoon, die de moord gepleegd zou hebben in plaats van Sergio K.

Ook de in eerste instantie tot levenslang veroordeelde Jurandy T. zei dat K. onterecht was veroordeeld. Na onderzoek werd Sergio K. een maand later voorlopig vrijgelaten.

Het OM eiste vorige maand toch weer 30 jaar cel. Maar volgens het hof is het “niet zonder meer onaannemelijk” dat iemand anders de moord pleegde. De aangewezen persoon zit echter in het buitenland en kon niet worden gevonden.

Twee medeverdachten Xionel B. en Jurandy T. kregen donderdag wel cel: 27 jaar. Aanvankelijk hadden zij nog respectievelijk 30 jaar en levenslang gekregen. T. heeft bekend dat hij de fatale schoten loste. B. zat tijdens de achtervolging van enkele honderden meters achter het stuur.