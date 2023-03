David Hubert, coach tussen de lijnen bij RSCA Futures: “Tegen Club NXT tonen waar de beste jonkies zitten”

De komst van Club NXT zorgt voor beroering in de paarswitte gelederen. De RSCA Futures moeten de Brugse beloften laten voorgaan in het klassement, wat sommige analisten ertoe verleidt om de Brugse jeugdacademie de beste van het land te noemen. Assenaar David Hubert (35) wil vrijdag in het Lotto Park de puntjes op de i zetten.

In de reguliere competitie werd Club NXT van het kastje naar de muur gespeeld in de hoofdstad, maar de RSCA Futures morsten met de kansen en bleven op een gelijkspel steken. “Nou, dat is ook de enige correcte analyse voor wie de wedstrijd zag”, bevestigt Hubert. “Dat Club NXT over de beste jeugdopleiding beschikt? Dat hoorde ik alvast nog nooit beweren in Anderlecht. Dat Club NXT boven RSCA Futures prijkt, is een momentopname. Beide clubs werken ook met een andere insteek. Club werkt al een heel seizoen met nagenoeg dezelfde kern. Bij Anderlecht ligt dat helemaal anders. Spelers uit de A-kern met een gebrek aan matchritme zakken af naar de RSCA Futures. Door de situatie in de A-ploeg schoven geregeld spelers van de Futures door naar de hoofdmacht en die werden dan vervangen door nog jongere jonkies. In die zin is RSCA Futures een echte opleidingsploeg waar jonge spelers zich ontwikkelen, wat gevolgen heeft voor de prestatiecurve.”

Rivaliteit

De paarswitte jonkies duwden op Deinze de poort naar de play-offs open in een heuse finale die gewonnen moest worden. “Zowel tegen Lommel als op Deinze en Beerschot vorige week toonden onze jongeren dat ze geen softies zijn, zoals ze wel eens worden afgeschilderd. Ik lees weleens dat onze jongeren technisch begaafd en lichtvoetig zijn, maar karakter en duelkracht missen. Tegen Lommel toonden we toch mentale veerkracht door een 0-2-achterstand om te buigen in een gelijkspel. Op Deinze trokken we tegen een ploeg met veel maturiteit het laken naar ons toe in de match van het jaar. Op het Kiel hielden we zondag een ploeg uit de top drie in bedwang.”

De rivaliteit met Club Brugge leeft ook bij de beloften. “Die rivaliteit met Brugge is van ale tijden. Vrijdag kunnen we bewijzen dat Anderlecht wel degelijk over de beste jeugd van het land beschikt. Het treffen met Club NXT vormt sowieso een goede waardemeter. Het is een leuke uitdaging om voor Club NXT te eindigen op het einde van de rit. Vrijdag kunnen we een eerste stap zetten. Het is een goede zaak dat we in het Lotto Park spelen. Dat voelt aan als het eigen stadion waar de jonkies straks ook in de A-ploeg hopen te spelen. Het Lotto Park oogt gezelliger dan de Heizel en je voelt er meer de steun van de fans.”

David Hubert fungeert als het verlengstuk van trainer Guillaume Gillet op het veld. “Ach, ik probeer al vijftien jaar lang het verlengstuk van de coach te zijn. Ik heb het naar mijn zin bij RSCA Futures, al ben ik de vreemde eend in de bijt. Ik ben de enige die niet de ambitie koestert om door te stoten naar de A-ploeg. Ik loop geregeld langs op het bureau en geef mijn visie. Ik beschik over een UEFA A-diploma en maak werk van een Pro License. Samen met de club maak ik straks een evaluatie.”