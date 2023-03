Kan regering-Jambon vrijdag landen met stikstofdeal?

Kan de Vlaamse regering vrijdag een akkoord vinden over het stikstofdossier? Na een marathonvergadering in de nacht van dinsdag op woensdag lukte het niet en moest minister-president Jan Jambon (N-VA) met lege handen naar het parlement. Verwacht wordt dat de Vlaamse regeringsleider vrijdag een nieuwe landingspoging doet en tracht om de laatste “harde noten te kraken”.

Een akkoord in de week na het krokusreces. Dat was de ambitie van minister-president Jambon. Een landingspoging eerder deze week eindigde in een marathonvergadering van bijna zeventien uur zonder akkoord. Regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD boekten wel vooruitgang, maar niet alle knelpunten raakten opgelost.

Voor de tweede keer in enkele maanden - eerder was er de uitgestelde Septemberverklaring na een impasse over de kinderbijslag - moest Jambon met lood in de schoenen en lege handen naar het parlement. De regeringspartijen bevestigden wel alle drie de vaste wil om een akkoord te bereiken.

Donderdag werd vooral de tijd genomen om het stof van woensdag te laten neerdalen en om via (telefonische) contacten wat zaken uit te klaren. Verwacht wordt - al is er nog geen officiële uitnodiging - dat de kern van de Vlaamse regering vrijdag na de wekelijkse ministerraad opnieuw bij elkaar komt, mogelijk in een nieuwe poging om te landen in het heikele stikstofdossier.

Boerenprotest

Vrijdag is er ook het massale boerenprotest in Brussel. Landbouworganisaties Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agrovrouwen organiseren een grote demonstratie in Brussel. Met meer dan 2.000 tractoren willen ze in de hoofdstad protesteren tegen het stikstofakkoord. Het lijkt niet uitgesloten dat het verloop van dat boerenprotest een impact kan hebben op het geplande stikstofoverleg.