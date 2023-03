Opvolging verzekerd: FC Barcelona geeft 18-jarige zoon van Ronaldinho contract

Mendes heeft een verleden bij een rist Braziliaanse clubs zoals onder meer Cruzeiro en mag nu proberen door te breken bij FC Barcelona, de Spaanse gigant waar zijn vader Ronaldinho vijf seizoenen schitterde tussen 2003 en 2008. Hij maakte toen 98 doelpunten in 207 wedstrijden en won met Barça twee keer La Liga en de Champions League. De Ballon d’Or van 2005 is nu ambassadeur van de club.

Zijn zoon heeft dus grote schoenen te vullen maar Barça-voorzitter Joan Laporta wil de jonge spits de tijd geven om zijn plaats te vinden. “De druk op de jongen is groot want Ronaldinho was een van de allerbesten uit de geschiedenis. De druk ligt op zijn schouders maar het is de taak van onze trainers om zijn talenten te helpen ontwikkelen.”