LIVE. Grote verkeershinder verwacht door massaal boerenprotest tegen stikstofakkoord

Meerdere landbouworganisaties organiseren vrijdag een grote demonstratie in Brussel. Met meer dan 2.000 tractoren willen ze in de hoofdstad protesteren tegen het stikstofakkoord. Door de actie wordt aanzienlijke hinder verwacht op de weg, in het hele land en mogelijk zowel voor de ochtend- als de avondspits. Volg alle ontwikkelingen hier live.