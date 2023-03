KV Oostende en McGeehan moeten match winnen die sinds 2017 geen enkel punt opbracht: “Ook bij Club is er druk”

De match die moet gewonnen worden – tegen nota bene Club Brugge – leverde sinds mei 2017 nog geen énkel punt op. KV Oostende en Cameron McGeehan (27) staan vrijdagavond voor een loodzware opdracht. Maar veel reddingsboeien zijn er niet meer: na elf matchen zonder zege staat KVO met één been in tweede klasse. “We moeten tonen dat we mannen zijn.”

Tussen Kerstmis en begin februari moest McGeehan alweer een hele periode verstek geven door problemen met zijn enkel, het lichaamsdeel dat hem al jarenlang teistert. “Maar nu ging het om een eenvoudige procedure”, vertelt de Noord-Ier. “Ik had wat last van een oude schroef in mijn enkel. Die werd verwijderd, maar daardoor moest ik natuurlijk opnieuw vanaf nul beginnen. Na drie wedstrijden – ik kwam eigenlijk recht uit de fitness – voel ik mij alweer stukken beter. Misschien ben ik net op tijd op topniveau om die match tegen Club te spelen.”

Het zal nodig zijn: ook al treft KV Oostende na Genk opnieuw een topploeg, er zit niets anders op dan drie punten te pakken. “We hebben te veel wedstrijden verloren. Op Genk lag het tempo hoog. Dat kan je dan proberen te volgen, maar een wedstrijd tegen een topper naar je toetrekken is nog een ander paar mouwen. Het was gewoon een heel sterke ploeg. Maar ik weiger op te geven”, maakt McGeehan zich sterk. “Zeven punten achterstand? Dat is veel. Toch is er nog steeds ruimte om de boel om te draaien. Eén sterke match en een driepunter, bijvoorbeeld tegen Club, kan de hele boel opnieuw in lichterlaaie zetten. In een vol stadion is dat zeker mogelijk.” Want Club beleeft momenteel ook geen hoogconjunctuur. “De druk bij hen is even groot als bij ons”, weet McGeehan. “Het is ook leuk dat we tegen een Engelse coach uitkomen, dat kan interessant worden.”

Maar is het, KV Oostende zijnde, niet naïef om na elf wedstrijden zonder zege te hopen dat Club Brugge wel eventjes voor de bijl gaat? “Wat moeten we doen? Opgeven?” countert McGeehan. “We zitten nu eenmaal in deze situatie. Het moet ooit wel eens meezitten, denk ik dan. Kwaliteit is er in deze kern voldoende. We hebben ook een aantal blessures gehad op een slecht moment. Hornby en ik waren op hetzelfde moment out, ook D’Arpino moeten we al een hele tijd missen. Maar dat is voetbal. Het wordt tijd dat we ons moment eens pakken en tonen dat we mannen zijn.”

Hoop doet leven

De statistieken zitten wel niet bepaald mee: het is van mei 2017 geleden dat KV Oostende überhaupt nog eens kon winnen van Club Brugge. Dat was toen tijdens een thuiswedstrijd in ... Play-off 1. Lang vervlogen tijden, dus. Maar hoop doet leven, weet ook McGeehan. “En die hoop is zeker nog aanwezig in de kleedkamer. Het is niet zo dat we er als geslagen honden bijzitten. We kunnen nog steeds voor een ommekeer zorgen in die laatste reeks wedstrijden”, zegt de middenvelder.

“Het geloof in deze groep, de trainer en onze manier van spelen is er nog steeds. Ik hoop dat we er allemaal samen zullen staan tegen Club.” En als halve Bruggeling – McGeehan woont in de Breydelstad – weet hij als geen ander dat die wedstrijd leeft. “Het is een derby en voor de fans van Brugge is het maar een korte verplaatsing. Daarom hebben we er alle baat bij dat onze supporters massaal aanwezig zijn.”