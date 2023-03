De zoon van Ronaldinho tekent bij FC Barcelona, maar hoe verging het de zonen van andere legendes als Beckham, Zidane of Drogba?

De zoon van Ronaldinho, João Mendes, kreeg een contract bij Barcelona, waar hij in de U19 gaat spelen. Of hij werkelijk een groot talent is, daarover zijn de meningen verdeeld. Sommige ‘zonen van’, zoals Timothy Weah, Giovanni Simeone of Marcus Thuram, blijken genetisch gezegend. Even vergeten zijn zonen van andere wereldsterren die ooit gehypet werden. Maak kennis met het nageslacht van Beckham, Zidane en andere wereldvedetten.