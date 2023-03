Haalt AA Gent de Champions’ play-offs nog? Drie ex-Buffalo’s schatten de kansen van het team van Hein Vanhaezebrouck in

AA Gent zet zondagavond de laatste rechte lijn in van het reguliere luik van de competitie. Op zeven speeldagen van het einde tellen de Buffalo’s vier punten minder dan Club Brugge. Hoe realistisch is het nog om te dromen van een plek in de top vier? Wij laten drie voormalige Buffalo’s aan het woord.

Thomas Chatelle blijft optimistisch gestemd: “Gent heeft voldoende talent”

“Natuurlijk is het nog mogelijk, want het programma van Gent is zeker haalbaar. Eigenlijk is enkel Union een maatje te groot, alhoewel zij nu ook in een dipje lijken te zitten. Dit Gent heeft zeker voldoende talent in huis om de top vier te ambiëren. Bovendien kan die onwaarschijnlijke blessurelast niet blijven duren. De terugkeer van Tarik Tissoudali zou het team een geweldige boost kunnen geven. Het duo Cuypers-Orban vind ik trouwens ook heel interessant. Zij zijn allebei een garantie op doelpunten. Toen ik Gent in de beker zag uitgeschakeld worden door Union, vond ik ze een vogel voor de kat. Ik vreesde toen dat er een breekpunt was bereikt tussen de spelersgroep en Hein Vanhaezebrouck. Ze hebben zich echter wonderwel hersteld van die opdoffer en ondertussen blijven ze ook op het Europese niveau actief. Heel knap gedaan van Hein en co.”

Frédéric Herpoel leeft tussen hoop en vrees: “Een eindsprint met vier ploegen”

“Het wordt lastig, want de match in Brugge was natuurlijk een sleutelmatch. Club is een rechtstreekse concurrent. Nu bedraagt de kloof opnieuw vier punten. Bovendien tellen Westerlo en Standard evenveel punten als Gent. Het wordt dus heel spannend. Alles is nog mogelijk, maar AA Gent heeft het uiteraard niet meer in eigen handen. Anderzijds kunnen ze nu met drie ploegen druk zetten op Club Brugge, dat nog altijd allesbehalve goed draait. Enkele weken geleden dacht ik eerlijk gezegd dat Gent geen kans meer had op Play-off 1, maar de omstandigheden van die match in Brugge kunnen een stimulans betekenen voor de spelers. Revanche, weet je wel? Het wordt volgens mij dan ook een eindsprint met vier ploegen.”

Nordin Jbari heeft de hoop opgegeven: “Buffalo’s zijn te gehavend”

“Nee, ik vrees dat het niet meer haalbaar is. Eigenlijk hadden de Buffalo’s nog één kans om een plek te bemachtigen in de top vier: Scott Parker. De coach van Club Brugge heeft er de voorbije maanden echt een potje van gemaakt bij blauw-zwart. Eigenhandig heeft hij zijn team op de rand van de top vier gebracht. Vorige zondag greep hij plots terug naar een formatie die hem volgens mij wel eens ingefluisterd kan zijn van hogerhand. Als Brugge er nu in slaagt om een reeks neer te zetten, zie ik Gent niet meer in staat om Club bij te benen. Eigenlijk is AA Gent het grootste slachtoffer van die tijdelijke inkrimping van Play-off 1. Als er gewoon zes teams doorstoten naar de Champions’ play-offs, is Gent er altijd bij en kan het in alle rust die play-offs voorbereiden. Nu blijven ze wellicht tot het einde onder druk staan, om dan finaal wellicht met lege handen achter te blijven. Dat is heel zuur.”