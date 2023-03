Russische en Amerikaanse ministers ontmoeten elkaar eerste keer sinds begin oorlog: gesprek had vooral symbolische waarde

De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Sergej Lavrov hebben elkaar voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne ontmoet. Veel had het korte gesprek niet om het lijf, maar het is wel van grote symbolische waarde.

De ontmoeting tussen Blinken en Lavrov gebeurde in New Delhi, waar ze allebei aanwezig waren op de bijeenkomst van de Groep van Twintig. Het was de Amerikaanse buitenlandminister die er gevraagd had om de ontmoeting met Lavrov, benadrukte Rusland, ondanks dat hij een dag eerder gezegd had dat een gesprek niet aan de orde was. Het maakt duidelijk dat de VS de communicatielijnen met Rusland toch open probeert te houden.

Na het 10 minuten durende gesprek gaf Blinken een persconferentie. Hij vertelde er dat hij gezegd had dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de “agressieve oorlog”, dat zijn land Oekraïne “zo lang als nodig is” zal blijven steunen, dat Rusland zich weer bij het nucleaire wapenverdrag New START moet aansluiten en dat de opgesloten Amerikaanse burger Paul Whelan vrijgelaten moet worden. Verder vroeg Blinken naar eigen zeggen om een vredig einde aan de oorlog, op basis van diplomatie, maar die opmerking viel op een koude steen. Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, was achteraf karig met commentaar en hield het erop dat “er niet onderhandeld is”.

Symbolische waarde

Het mag duidelijk zijn: tot een doorbraak zal het gesprek niet geleid hebben. Maar meer dan wat gezegd werd, was belangrijk dat de voornaamste diplomaten van beide landen toch eens met elkaar gesproken hebben. Ze waren de voorbije maanden al meermaals op dezelfde plaats op hetzelfde moment, maar elkaar ontmoeten deden ze ondanks de fel stijgende spanningen tussen beide landen geen enkele keer.

Eerder op de dag had Lavrov het Westen ervan beschuldigd een inspanning te doen om neutrale landen tegen Rusland in het harnas te jagen. Hij had het over “chantage en bedreigingen”. Het verbaast dan ook niet dat de aanwezige wereldleiders er niet in slaagden tot een afsluitend communiqué over de oorlog te komen waar iedereen achter stond.