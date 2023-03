Jaarrekening Zulte Waregem kleurt bloedrood, maar club zoekt niet langer buitenlands kapitaal

De naweeën van corona, de gevolgen van de energiecrisis en vaak ook tegenvallende sportieve resultaten. Tal van clubs incasseren dezer dagen flinke klappen en dat resulteert dan ook in weinig florissante jaarcijfers. Eerder bleek al dat clubs zoals Anderlecht, Antwerp, Union en AA Gent in 2022 flink in het rood gingen. Zulte Waregem is nu de volgende club in een lange rij die allesbehalve mooie resultaten weet voor te leggen.

Dinsdag heeft voetbalclub Zulte Waregem haar jaarrekening neergelegd voor het boekjaar dat slaat op het seizoen 2021-2022. Aan de Gaverbeek werd het voorbije jaar flink verlies geleden, niet enkel op het veld maar ook in de boeken. Zo bedroeg het te bestemmen verlies maar liefst 8,4 miljoen euro. Hierdoor heeft de club nu een negatief eigen vermogen van tien miljoen euro.

Meest opvallende cijfer in de jaarrekening van Essevee is zonder twijfel de fors opgelopen financiële schuld die nu maar liefst 31,5 miljoen euro bedraagt. De verklaring is niet ver te zoeken: Zulte Waregem investeerde flink in bakstenen: zo werd zowel in het Regenboogstadion (ondertussen ook herdoopt tot Elindus Arena) als het oefencentrum flink geïnvesteerd. Bouwen kost nu eenmaal geld en dat laat zich dus duidelijk ook voelen in de boekhoudkundige cijfers.

Terwijl andere clubs volop in de etalage worden geplaatst en op zoek gaan naar (buitenlands) kapitaal, lijkt Zulte Waregem andere paden te bewandelen. Insiders verklaren dat de club definitief het pad van de buitenlandse investeerders heeft verlaten. Meer dan ooit rust de verantwoordelijkheid op de schouders van de drie hoofdaandeelhouders met sterke man Tony Beeuwsaert op kop.

© BELGA

Hoopgevende klanken in de Elindus Arena.

Ondertussen blijft Essevee ook volop strijden voor het behoud in de Jupiler Pro League. Ook hier geldt dat de sportieve realiteit ernstige financiële gevolgen kan hebben. Toch maakte CEO Eddy Cordier zich vorige week in een interview in onze krant nog sterk dat een eventuele degradatie - die ze uiteraard koste wat kost nog proberen te voorkomen - geen financieel drama hoeft te betekenen. “Dit seizoen ontvingen we al 2,6 miljoen euro minder aan tv-gelden omdat we vorig seizoen op de zestiende plaats zijn geëindigd, dat is hetzelfde bedrag dat je krijgt als tweedeklasser.”

Toch was Cordier ook niet te beroerd om een duidelijk mea culpa te slaan: “We moeten ook niet liegen: er zijn in het verleden fouten gemaakt.” Daarom heeft de club ondertussen het geweer ook van schouder veranderd. Meer zelfs, de recente koerswijziging waarbij de club nu volop inzet op jong talent lijkt al aan te slaan en zou deze zomer al kunnen renderen. Om dit proces te ondersteunen werden begin januari ook nog Ruud Vormer en Christian Brüls aangetrokken.

Ondertussen genieten verschillende spelers al (buitenlandse) interesse. “Diverse clubs staan nu al in de rij voor enkele jongens uit onze huidige A-kern. Je weet dat als zij vertrekken dit Essevee zuurstof geeft om in nieuw talent te investeren. Dat is een bewuste strategie”, besloot Cordier vorige week in aanloop naar de derby tegen Kortrijk. Een zege op bezoek bij Leuven als opstapje naar het behoud, zou de Essevee-fan alvast wat meer gemoedsrust kunnen bezorgen.