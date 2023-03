Een renovatie wordt flink duurder na fiscale hervorming, maar net nu moeten we massaal aan het renoveren slaan

Wie straks renoveert, zal daar een stuk meer voor moeten betalen. Toch wanneer het fiscaal plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het haalt. Het verlaagde btw-tarief van 6 procent op de renovatie van alle woningen ouder dan 10 jaar gaat daarin 3 procent de hoogte in. De sectorfederaties Bouwunie en Embuild benadrukken dat dit voor de bouw én de consument een slechte zaak is. Van Peteghems coalitiepartner Groen vraagt al meteen om de keuze ongedaan te maken. “Om mensen meer te stimuleren om te renoveren moet het huidige btw-tarief behouden blijven”, zegt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Behalve voor elektriciteit, gas en water gaat het btw-tarief van 6 procent in het voorstel van Van Peteghem op de schop. Straks geen 6 of 12 procent meer, maar enkel nog 9 procent. En dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de bouw. Het verlaagde btw-tarief voor de renovatie van woningen ouder dan 10 jaar zal dan dus niet meer op 6, maar op 9 procent liggen en duurder worden.

Ook het lagere tarief voor de sloop en heropbouw van woningen wordt straks 9 procent. Maar: normaal gezien zou dat tarief eind dit jaar aflopen en terug naar 21 procent gaan. Van Peteghem stelt nu voor het verlaagd tarief definitief te verankeren, waardoor het vanaf volgend jaar eigenlijk wel weer goedkoper wordt.

LEES OOK: Meer nettoloon, maar ook een duurdere winkelkar: dit is het plan voor de fiscale hervorming

Maar de bouwsector is niet te spreken over het plan van de Financiënminister. “Dit is geen goede zaak voor de consument én de sector zelf. Op elke 100.000 euro komt er 3.000 euro bij. Bij een sloop en heropbouw van 300.000 à 400.000 euro gaat het dus om 9.000 à 12.000 euro extra. Daar kun je toch al iets mee doen”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

© if

De bouw zit nu al in de hoek waar de klappen vallen. Door de stijgende woonrente, de inflatie en de flink duurdere bouwmaterialen. Nu renoveren weer wat duurder wordt, komt daar nog iets bovenop. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de bouw de fiscale hervorming van de minister moet financieren”, zegt Waeytens. Volgens zijn collega van Embuild, Sven Nouten, zal de maatregel ongetwijfeld gevolgen hebben. “Dit zal de renovatiebedrijven 4,5 procent aan activiteit kosten. Voor de bouw in het algemeen gaat het om een daling van 1,5 procent. Consumenten gaan hun projecten nu uitstellen of downsizen, terwijl iedereen toch de mond vol heeft van energiezuinig wonen en renoveren”.

LEES OOK: Wij deden de test: zo hard zal je het plan van Van Peteghem echt voelen aan de kassa

Het woord is eruit. Energetisch renoveren. Ook de overheid wil iedereen zo veel mogelijk aanzetten om in naam van het klimaat zo veel mogelijk energiewinst te boeken in onze woningen. Vlaanderen en België zitten met relatief oude woningen, waar dus nog veel werk aan de winkel is. Dat het btw-tarief hiervoor niet op 6 procent wordt gelaten, dat begrijpen Embuild en Bouwunie niet. “Op deze manier gaan we onze klimaatdoelstellingen tegen 2050 niet halen,” zegt Waeytens.

© BELGA

Alvast bij de groenen krijgt de bede nu al gehoor. “Die btw-stijging zou een vreemde keuze zijn,” vindt Groen covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. “Als Vlaanderen haar klimaatdoelstellingen wil halen dan zal het renovatieritme als een speer moeten versnellen. Elk jaar zullen gemiddeld 95.000 woningen grondig gerenoveerd moeten worden. Dat zijn er elf per uur, of drie keer zoveel als vandaag. Om mensen meer te stimuleren om te renoveren, moet het huidige btw-tarief van 6 procent behouden blijven. We gaan toch geen fiscale maatregelen nemen die de klimaattransitie en het renovatieritme in gedrang kunnen brengen? We gaan ervan uit dat minister Van Peteghem dit zal rechtzetten.”

Ook de sector hoopt dat het fiscaal plan nog wordt bijgestuurd. “Wij zullen blijven lobbyen om het tarief toch op 6 procent te houden,” zegt Sven Nouten.