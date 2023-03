Waarom deze jonge boeren mee naar Brussel trekken: “Misschien doet dit eens deugd. Zoals huilen”

Vrijdag wordt Brussel ingenomen door tractors. Vanuit heel Vlaanderen zullen land- en tuinbouwers naar daar bollen, met ‘ik ben het béu’ als brandstof. Want dat complexe stikstofdossier dat in de hoofdstad uitgebroed wordt, dat gaat wel over hun varkens. Hun pasgeboren kalfjes. Hun carrière, gezin, spaarrekening. Vier beginnende landbouwers vol goesting over elke dag zijn bang voor morgen. “Soms denk ik: Doe het dan zelf hé, uw eten voorzien.”