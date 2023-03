Nieuwe tunnel in Piramide van Cheops ontdekt met behulp van kosmische straling

De Piramide van Cheops is het grootste bouwwerk van het Egyptische Gizeh-complex, bestaande uit drie grote en zes kleinere piramiden. Gebouwd tussen 2551 en 2472 voor Christus was de oorspronkelijk bijna 147 meter hoge Grote Piramide duizenden jaren lang het hoogste bouwwerk op aarde en het prestigieuze graf van farao Cheops is ook het enige van de zeven klassieke wereldwonderen dat tot vandaag bewaard is gebleven.

Hoewel wetenschappers er al decennia door gefascineerd zijn, blijft de piramide tot vandaag nog altijd geheimen prijsgeven. Na jaren onderzoek is een internationaal team van onderzoekers er met behulp van een beeldvormingsmethode op basis van kosmische straling in geslaagd om een holte achter de noordwand van het bouwwerk te analyseren. Hun bevindingen werden donderdag voorgesteld op een persconferentie. “Volgens mij gaat het hier om de belangrijkste ontdekking van de 21e eeuw”, zo verklaarde Zahi Hawass, voormalig minister van Oudheden in Egypte.

De ontdekte holte is een twee meter brede en negen meter lange tunnel, mogelijk ontworpen om het gewicht van het enorme bouwwerk te verlichten, aldus Mostafa Waziri, secretaris-generaal van de Egyptische Hoge Raad voor Oudheden. “Vermoedelijk moest de tunnel iets eronder beschermen.”

Kosmische straling

De ontdekking is toe te schrijven aan het in 2015 gelanceerde ‘ScanPyramids’-project, dat probeert om in de enorme structuren te kijken zonder daarbij invasieve boormethode te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken de wetenschappers “niet-destructieve landmeetkundige technieken”, muonenradiografie genaamd. Daarbij worden muondeeltjes (een elementair deeltje vergelijkbaar met een elektron) van kosmische straling gevolgd. Zij “bombarderen” de Aarde met een snelheid die dicht bij de lichtsnelheid ligt en dringen veel effectiever in vaste objecten door dan röntgenstralen. Daardoor kunnen wetenschappers de aanwezigheid van onbekende structuren binnenin de piramides veel nauwkeuriger visualiseren.