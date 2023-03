Belgisch talent Johan Bakayoko (19) luistert nieuw contract bij PSV meteen op met doelpunt in bekerduel

Johan Bakayoko (19) tekende afgelopen week een nieuw contract bij PSV. De getalenteerde Belgische winger heeft donderdag meteen bedankt voor het vertrouwen. In de kwartfinale van de Nederlandse beker tegen ADO Den Haag scoorde Bakayoko al heel vroeg de 1-0. Met een klein gelukje: het jonge talent nam een afvallende bal op de slof, waarna die via een Haagse verdediger onhoudbaar in doel verdween. PSV won de match uiteindelijk met 3-1 en speelt de halve finale.

ADO, getraind door voormalig Belgisch bondscoach Dick Advocaat, richt zich vol op promotie naar de Eredivisie en stuurde daarom een veredeld B-elftal de wei in.

Ruud van Nistelrooy had opnieuw een basisplaats in petto voor de 19-jarige Johan Bakayoko, die bedankte met de openingstreffer in de 12e minuut. Nog geen 10 minuten later gooide Guus Til (21.) de match op slot. In de tweede helft bracht Ibrahim Sangaré (55.) de marge al snel op drie doelpunten, alvorens Malik Sellouki (56.) meteen terugsloeg. Bakayoko ruimde in de 67e minuut plaats, Thorgan Hazard ontbrak met een blessure.

Eerder kwalificeerden amateurclub Spakenburg en Feyenoord zich al voor de halve finales van het bekertoernooi. Ajax komt later op de avond nog in actie, in de vierde en laatste kwartfinale op het veld van tweedeklasser De Graafschap.