Zo bliezen partizanen Russisch vliegtuig op: bekijk hier de beelden van oefenvlucht met kamikazedrone

BYPOL, de grootste Wit-Russische verzetsgroep, heeft zondag opmerkelijke dronebeelden gedeeld. Op de video is te zien hoe een drone het militaire vliegveld Machulishchy binnenvliegt, landt op een A-50U radarstation, en terug weggaat. Het toestel van de partizanen was er op verkenning om later een zeldzaam Russisch vliegtuig tot ontploffing te brengen. De luchtmachtbasis wordt namelijk actief gebruikt door het Russische leger voor luchtaanvallen op Oekraïne.