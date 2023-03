Britse aristocrate en veroordeelde verkrachter vervolgd voor doodslag na vondst van overleden baby

De Britse aristocrate Constance Marten en haar lief Mark Gordon, een veroordeelde verkrachter, worden vervolgd voor doodslag door grove nalatigheid, het verbergen van de geboorte van een kind en het verstoren van de rechtsgang nadat de stoffelijke resten van hun kindje in een bos in Sussex aangetroffen werden.

Marten (35) en Gordon (48) waren zeven weken geleden op de vlucht geslagen. Zij is een erfgename van een welgestelde aristocratische familie, hij een veroordeelde verkrachter die al twintig jaar in een Amerikaanse gevangenis zat. Toen zij in september 2022 zwanger bleek te zijn, vatten de twee het plan op om te vertrekken en niets meer van zich te laten horen.

De twee werden in januari als vermist opgegeven en een maandenlange zoektocht begon. Maandagavond werden ze in het Britse Brighton opgepakt na een tip van een burger. Het lichaam van hun baby werd twee dagen later pas gevonden in een bos in Sussex, nadat de twee geweigerd hadden om te zeggen waar ze het kind achtergelaten hadden. Een autopsie moet nu uitwijzen hoe en waar het kindje gestorven is.

De ouders worden nu aangeklaagd voor doodslag door grove nalatigheid, het verbergen van de geboorte van een kind en het verstoren van de rechtsgang. Dat heeft openbaar aanklager Barry Hughes bekendgemaakt. “Die aanklachten komen voort uit hun arrestatie van maandag en zijn het gevolg van een lang politieonderzoek om te vinden waar zij en hun baby zich bevonden.”