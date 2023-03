Tien jaar prof, maar Nick Gillekens speelt pas zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League: “Bang van Sclessin? Ik heb al wat watertjes doorzwommen”

Westerlo

Geduld. Dat is het codewoord van Nick Gillekens (27). Tien jaar is de doelman van Westerlo nu al profvoetballer, waarvan vijf in eerste klasse. Toch staat hij zaterdag pas voor het eerst tussen de palen op het hoogste niveau. Zenuwachtig? “Als mijn vrienden berichtjes sturen, probeer ik het ­allemaal nog wat weg te lachen.”