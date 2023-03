Aardbeving met magnitude van 6,5 gemeten op Vanuatu

Een aardbeving met een magnitude van 6,5 is vrijdagochtend (lokale tijd) gemeten op de eilandengroep Vanuatu in Oceanië. Dat meldt het Amerikaanse seismologische instituut (USGS) op zijn website. Er geldt geen tsunamiwaarschuwing.

De aardbeving vond plaats om 5.04 uur lokale tijd (19.04 uur Belgische tijd), op 10 kilometer diepte in de oceaan. Het epicentrum bevindt zich voor de kust van het eiland Espiritu Santo en op 82 kilometer ten zuidwesten van Pont-Olry. Later volgden nog schokken met een magnitude van 5,4 en 4,9, respectievelijk op 48 kilometer en op 74 kilometer van Pont-Olry. Het Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in Hawaï benadrukte in een verklaring dat er na de eerste schok geen tsunamiwaarschuwing werd afgekondigd.

Vanuatu ligt in de zogenaamde ‘Pacific Ring of Fire’, een hoefijzervormige zone waar ongeveer 90 procent van alle aardbevingen voorkomt.