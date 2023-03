Dokter moet lastige diagnose voortaan ook op papier meegeven

“En wát heeft de dokter nu precies gezegd, moeder?” Het moet een vaak gehoorde vraag zijn na een consultatie. Zo’n medisch verdict is nu eenmaal vaak overweldigend, en vooral véél om in één keer te verwerken.

Daar komt binnenkort verandering in, want de 20 jaar oude ‘wet op de patiëntenrechten’ wordt gemoderniseerd. In wat nu voorligt, wordt het wettelijk verplicht dat dokters informatie ook schriftelijk meegeven als het om complexe materie gaat. Tot nu toe moest de patiënt daar nog zelf om vragen. Alleen als de patiënt zelf specialist is in de materie, is er nog een uitzondering.

De bedoeling van die aanpassing: ervoor zorgen dat de patiënt de informatie achteraf nog eens kan herlezen, kan laten bezinken en kan bespreken met familie of vertrouwenspersonen. Tot nu toe hadden patiënten wel het recht op informatie, maar dat leidde soms tot verwarring. Denk maar aan de opkomst van allerhande apps die je toegang geven tot je medisch dossier, maar waarin de info niet duidelijk wordt samengevat.

“De patiënt mist de context om die massa informatie correct de interpreteren, wat tot verwarring kan leiden”, zei professor Gezondheidsrecht Tom Goffin (UGent) daar eerder over. Hij zat nu mee aan de tekentafel om de aanpassingen uit te werken.

Extra administratie

Staat ook in de nieuwe wet: het recht om iedereen die je wil toegang te geven tot je medische dossiers, bijvoorbeeld op mijngezondheid.be. Zo wordt het voor volwassen kinderen minder omslachtig om de gezondheidsproblemen van hun ouders op te volgen, of kan je je tijdens een genezingsproces laten begeleiden door ervaringsdeskundigen die je als vertrouwenspersoon ziet.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zet het wetsvoorstel eerst op zijn website. Hij verwacht eerst feedback van het brede publiek om “met het beste ontwerp” naar de Kamer te gaan.

De artsen reageren terughoudend op het nieuwe voorstel. “De modernisering van de wet op de patiëntenrechten is een positieve evolutie waar we achter staan, maar we gaan dit praktisch nog goed moeten uitwerken”, zegt Johan Blanckaert, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. “Het mag niet betekenen dat we moeten beginnen typen terwijl we nog aan het uitleggen zijn. Dat is sowieso al niet gezellig, het breekt de relatie tussen arts en patiënt. En het vraagt extra administratie. Waar we zeker niet naartoe moeten is een systeem zoals in de Verenigde Staten, waar dergelijke gesprekken worden opgenomen.”

“Als het in te passen valt binnen de bestaande ICT-mogelijkheden, is het een begrijpelijke evolutie”, zegt voorzitter Jeroen van den Brandt van huisartsenvereniging Domus Medica. “De patiënt wordt nu eenmaal steeds meer mede-eigenaar van zijn medisch dossier.”