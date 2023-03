Banken kunnen je niet langer “gijzelen” met korting op krediet

Dermagne wil voorkomen dat mensen twintig jaar of langer vasthangen een dezelfde verzekeringen. — © BART DEWAELE

Een goedkopere hypothecaire lening voor wie bij dezelfde bank ook een brand- of schuldsaldoverzekering afsluit. Die bundelverkoop is een courante praktijk, waarmee banken klanten aan zich binden. “Maar een nieuw wetsontwerp zorgt ervoor dat banken hun klanten niet langer kunnen gijzelen”, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Er komt al langer kritiek op de manier waarop banken hypothecaire leningen gebruiken om klanten aan zich te binden. Als mensen een brandverzekering of schuldsaldoverzekering afsluiten bij dezelfde bank, kunnen ze een korting krijgen op de lening. Zo’n korting bedraagt volgens de banksector meestal ¬tussen 0,1 en 0,2 procent. Maar die korting is voorwaardelijk, en klanten zitten dan wel vast aan die verzekeringen. Willen ze na een tijdje een andere, betere of goed¬kopere verzekering afsluiten, dan verliezen ze die korting op hun lening.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne heeft nu een wetsontwerp klaar om “die gijzeling door de bank” tegen te gaan. Het komt vandaag op de regeringstafel, waar het volgens Dermagne zeker wordt goedgekeurd.

Meer concurrentie

De nieuwe regeling geeft de klanten na een derde van de looptijd van het krediet hun vrijheid terug. Wie vanaf dan elders een nieuwe ver¬zekering afsluit, zal de korting op het hypothecair krediet niet langer kunnen verliezen. Bovendien zullen klanten ook meteen na afsluiting van het krediet hun bankrekening naar een andere bank kunnen ¬verplaatsen.

Oorspronkelijk wilde Dermagne de regeling laten gelden voor alle ¬contracten, ook voor hypothecaire leningen uit het verleden. Maar na een negatief advies van de Nationale Bank zal ze alleen gelden voor ¬nieuwe contracten.

Volgens Dermagne is zijn wets¬ontwerp niet alleen goed voor ¬kredietnemers, het zal ook zorgen voor meer concurrentie tussen aanbieders van brandverzekeringen. Hij vindt steun bij een recent rapport van het Prijzen¬¬obser¬vatorium van de FOD Economie, dat zich ook vragen stelde bij de huidige bundelverkoop.

Nog acht jaar wachten

Test Aankoop vindt het wets¬ontwerp een flinke stap in de goede richting. “De concurrentie zal meer kunnen spelen, en dat is goed voor de consument. Ook al zullen veel kredietnemers nog altijd acht jaar moeten wachten, omdat veel kredieten tegenwoordig over 25 jaar lopen. Wij hadden op twee jaar gehoopt”, zegt Laura Clays, woordvoerder bij Test Aankoop. “We verwachten trouwens niet dat banken geen korting meer zullen geven. Er zijn nu al banken die hun klanten de kans geven om na een tijd van verzekering te veranderen. Uiteindelijk blijft bundel¬verkoop wel mogelijk.”

Bij de banken zijn ze minder op¬gezet met de plannen, wegens “volstrekt onnodig”. Volgens woordvoerster Isabelle Marchand van ¬Febelfin bestaat de huidige regel al dertig jaar en zijn er amper klachten. “Het is ook een heel transparante afspraak, waarbij de klant weet waarvoor hij tekent. Hij heeft de vrijheid om vooraf goed af te ¬wegen.”