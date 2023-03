De vuurdoop van Dante Vanzeir in New York, beladen derby’s in Engeland en Frankrijk: vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend

Behalve Gent-Anderlecht zijn er in België geen echte toppers komend weekend. Meer tijd om buitenlandse competities te volgen, dus. Wij selecteerden naar goede gewoonte vijf wedstrijden die u niet mag missen. En het is weer de moeite.

Openda wil revanche in tweede Derby du Nord

Niet meteen de grootste affiche, wel een beladen derby met een Belg in actie. Loïs Openda hoopt in zijn tweede Derby du Nord met Lens revanche te nemen voor de verloren heenmatch tegen de buren van Lille (1-0). De 23-jarige spits staat wel al droog sinds 11 januari en moet zich stilaan herpakken als hij eind deze maand een kans wil krijgen bij de Rode Duivels van de nieuwe bondscoach.

Lens-Lille, zaterdag om 17.00 uur

Loïs Openda scoorde nog maar twee keer dit kalenderjaar. — © REUTERS

De vuurdoop van Dante Vanzeir

Zijn coach zegt dat ze hem rustig willen brengen, maar op sociale media roept Dante Vanzeir de fans van de New York Red Bulls op om zaterdag massaal naar het stadion af te zakken. Teken aan de wand dat onze 24-jarige landgenoot in de nacht van zaterdag op zondag toch al zijn debuut zal maken tegen Nashville SC. Vorige week begon NY zonder Vanzeir - hij was er toen nog maar enkele dagen - met een 1-0-nederlaag aan het nieuwe seizoen. Ze kunnen zijn neus voor doelpunten dus gebruiken. Een debuut om naar uit te kijken!

New York Red Bulls-Nashville SC, zondag om 1.30 uur

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Liverpool hoopt Champions League-kater door te spoelen

The North West derby, Liverpool tegen Manchester United, het blijft een van de leukste toppers in Engeland. United zit in een uitstekende flow, vorige week won het nog de League Cup en in de competitie is het na een dramatisch seizoensbegin opgeklommen naar de derde plaats. De machine van Liverpool daarentegen, die blijft sputteren. The Reds staan pas zesde in de Premier League en hebben nog iets goed te maken voor hun fans na de zware Champions League-nederlaag van vorige week tegen Real Madrid (2-5).

Liverpool-Manchester United, zondag om 17.30 uur

Marcus Rashford, de man in vorm bij Manchester United. — © EPA-EFE

Italiaanse klassieker zonder geschorste Mourinho

Zoek niet naar José Mourinho aan de zijlijn tijdens het duel tussen Roma en Juventus zondagavond. De 60-jarige Portugees kreeg deze week op het veld van Cremonese al voor de derde keer dit seizoen rood na aanhoudend protest en werd twee wedstrijden geschorst. Roma verloor van de rode lantaarn en heeft dus wat goed te maken in de topper tegen Juve. De Oude Dame verloor al niet meer sinds eind januari, maar staat nog steeds pas zevende in de Serie A.

Roma-Juventus, zondag om 20.45 uur

José Mourinho was dinsdag weer eens woedend op de wedstrijdleiding. — © EPA-EFE

Cruciale topper voor Theate en Doku

Arthur Theate en Jérémy Doku - straks twee potentiële basisspelers bij de Rode Duivels - doen het goed bij Stade Rennes. Theate speelt al heel het seizoen alles en is onmisbaar in de defensie, Doku wordt steeds beter en besliste vorig weekend nog de wedstrijd tegen Nantes (0-1). Zondagavond ontvangen ze Marseille, de nummer twee in de Ligue 1. Bij winst nadert Rennes (vijfde) tot op drie punten en doen ze zelfs helemaal mee voor Champions League-voetbal.

Rennes-Marseille, zondag om 20.45 uur