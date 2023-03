Op de koffie bij de laatste peetvader: “Marcel Habran vroeg hoe ik hem in mijn artikel zou beschrijven. Als een gangster, antwoordde ik”

Links: Yves Barbieux. Rechts: Op 11 februari 2016 mocht de 83-jarige Habran de gevangenis van Nijvel verlaten. Hij reed naar huis met een enkelband aan zijn been. — © BELGA

De peetvader van het banditisme, Marcel Habran (89) heeft een hekel aan die bijnaam. Toen wij in 2007 bij hem thuis vooruitblikten op het tweede assisenproces in zijn carrière, reageerde hij kordaat: “Toegegeven, ik ben geen koorknaap, maar aan mijn handen kleeft geen bloed.” Tijdens al onze gesprekken heb ik altijd open kaart gespeeld met Marcel Habran. Op de vraag hoe ik hem in mijn artikel zou omschrijven, antwoordde ik dan ook ronduit: “Als een gangster.”