Eerste tekenen van daling woningprijzen zichtbaar

In de laatste vastgoedstudie van ING lijkt er een prijscorrectie op til. Zij zien de prijs van een woning in 2023 met een halve procent dalen. Dat zou een goeie zaak zijn voor kopers, want volgens de Nationale Bank was een woning nog nooit zo onbetaalbaar.

LEES OOK. Is huren ‘weggesmeten geld’ of is een huis kopen niet meer van deze tijd?

De nieuwe ING vastgoedstudie komt met een opvallende vaststelling, er komt wel degelijk een daling van de woningprijzen. In 2023 zou de prijs met 0,5 procent afnemen. In 2024 zou de prijs dan weer heel licht toenemen met 1 procent. ING wijst hiervoor naar de stijgende rentes die de betaalbaarheid van woningen sterk beïnvloedt. “Het volledige effect van de sterke rentestijging van vorig jaar zal pas nu voelbaar worden, en we verwachten dat de hypotheekrente in de eerste helft van het jaar nog licht zal stijgen. Dit zal de dynamiek en de prijsstijgingen op de huizenmarkt verder temperen”, aldus Wouter Thierie.

Volgens ING zien we daar trouwens nu al de eerste tekenen van. Zo waren er in januari maar liefst 45 procent minder hypotheekleningen dan in januari 2022, het laagste aantal sinds 2006. De bank wijst er ook op dat een halve procent waardevermindering misschien niet zo heel spectaculair lijkt, maar als de inflatie meegerekend wordt zal er tussen 2022 en 2024 een prijscorrectie zijn van 11 procent.

(nba)