Canadese kleuter verwondt zesjarige jongen met vuurwapen

Een zesjarige jongen is door een ander kind van vier jaar oud neergeschoten met een vuurwapen. Het ongeluk vond plaats binnen een inheemse gemeenschap in de Canadese provincie Manitoba, zo meldt de federale politie van het land.

De twee kinderen waren maandagavond in een huis van de Peguis First Nation-gemeenschap, op zo’n 185 kilometer van de stad Winnipeg, en kregen daar op de een of andere manier plots een vuurwapen in handen, zo stelt de Royal Canadian Mounted Police.

“Het kind van vier jaar heeft het wapen laten afgaan, waardoor het kind van zes jaar gewond is geraakt”, preciseren de politiediensten. Het jonge slachtoffer verkeert buiten levensgevaar.

De politie arresteerde een man op verdenking van illegaal wapenbezit. Op de plek waar het drama gebeurde, konden agenten ook de hand leggen op vijf vuurwapens, munitie en een kruisboog.