KV Mechelen speelt op 30 april tegen Antwerp in de finale van de Beker van België. Stamnummer 1 haalde het donderdag met 4-3 in de strafschoppenreeks van Union in de terugmatch van de halve finales. Na 120 minuten gaf het scorebord 1-0 aan, nadat Union de heenwedstrijd met dezelfde cijfers had gewonnen. Dit zijn onze spelersbeoordelingen.