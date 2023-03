REACTIES. Ritchie De Laet looft strafschopheld Jean Butez na halve finale tegen Union: “Met hem heb je altijd een streepje voor”

De finale van de Croky Cup is een feit voor Antwerp. De Great Old schakelde Union na een lange avond uiteindelijk uit met penalty’s. Doelman Jean Butez was de grote held met twee gestopte strafschoppen. Hieronder de reacties na de wedstrijd.

LEES OOK. Antwerp verslaat Union na strafschoppen en staat opnieuw in bekerfinale

Jean Butez: “De coach had alle vertrouwen in mij”

“Dit voelt goed”, aldus Jean Butez, de strafschopheld van Antwerp, bij Sporza. “Het is de derde keer dat we hier winnen met penalty’s, dit seizoen de tweede keer in de beker. De coach had alle vertrouwen in mij, zei hij voor de verlengingen. Maar dit is ook teamwork, want we analyseren de strafschoppen van de tegenstander allemaal samen. Zondag spelen we al een kleine finale, Antwerp-Mechelen hier op de bosuil. Dat wordt een mooi voorsmaakje. Nu gaan we wat genieten in de kleedkamer, een grote kus aan mijn vrouw en kind geven thuis en proberen goed te slapen.” Tijdens de strafschoppenreeks ging het hele stadion zijn naam scanderen. “Natuurlijk hoor ik dat, maar het is belangrijk om de focus te behouden. En dat is goed gelukt vanavond.”

© BELGA

Ritchie De Laet: “Met Jean heb je altijd een streepje voor”

Ritchie De Laet moest niet in actie komen in de beslissende strafschoppenreeks, maar vierde natuurlijk even hard mee. “Moest het tot strafschop nummer tien gegaan zijn, dan was het misschien aan mij geweest (lacht). De ontlading was inderdaad ongelooflijk, we hadden alle vertrouwen erin met onze doelman Jean Butez. Hij heeft ons in twee jaar tijd al drie of vier keer door een penaltyreeks geloodst. Ik was er niet zeker van, want een strafschoppenreeks blijft altijd een loterij. Maar met Jean heb je altijd een streepje voor.”

“We hebben heel veel energie erin gestopt, vooral in de eerste helft waarbij we hen meteen naar de keel grepen”, vertelde De Laet nog. “Dan zag je wel dat hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer en meer we vermoeid werden. Union kreeg toen ook meer ruimte, het werd moeilijker voor ons. En nu de Heizel? Ja, maar eerst nog een paar wedstrijden waarin we hopelijk een goede positie voor de Champions’ play-offs kunnen veroveren.”

© Isosport

Karel Geraerts: “We waren dicht bij iets moois, dit doet pijn”

Union-coach Karel Geraerts was uiteraard ontgoocheld. “Ik ben teleurgesteld”, zei Geraerts. “Het is zwaar na penalty’s uitgeschakeld te worden. We waren dichtbij iets heel moois. Dit doet pijn. We hebben niet onze momenten genomen om te scoren. Verder slikten we ook een vermijdbaar doelpunt, mijns inziens.”

“Het was een moeilijke wedstrijd voor meerdere spelers”, aldus Geraerts, die in de eerste plaats geen doelpunt wilde slikken. “Op Antwerp spelen, is het altijd moeilijk. Toch hebben we niet veel weggegeven. Details hebben het verschil gemaakt.”

Union boekte geen enkele zege in zijn voorbije vier wedstrijden. De troepen van Karel Geraerts lijken net in een dip te zitten bij het aanbreken van de belangrijke maand maart. Daarin speelt Union nog zijn heen- en terugmatch in de achtste finales van de Europa League tegen Union Berlijn, tussendoor staat een duel met competitieleider Racing Genk op het programma.

“Nu dienen we zondag thuis tegen Eupen te winnen. Het wordt geen eenvoudige match. We hebben geen keuze, we moeten de rug rechten”, besloot Geraerts.

© BELGA

Bart Nieuwkoop: “We mogen wel trots zijn”

“Dit doet wel pijn”, zei Union-verdediger Bart Nieuwkoop vlak na de uitschakeling voor de camera van Sporza. “Het was gewoon een moeilijke wedstrijd. En dat het dan op penalty’s beslist wordt, is wel zuur. We zijn fysiek heel sterk als team. Je zag ook in de verlengingen dat we nog iets konden brengen. Maar het was gewoon weer een schaakspel, het is moeilijk om vlak na de wedstrijd al een analyse te geven.”

“Uiteindelijk mogen we wel trots zijn. We hebben met z’n allen gevochten en je verliest hier met penalty’s, dat is gewoon een loterij. Wie mist, maakt niet uit. We hebben alles gegeven vandaag, that’s it.”