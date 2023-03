ASSISEN. Youlia en Nessar dood aangetroffen in studentenkot in Kortrijk, hun vriend wordt beschuldigd van dubbele moord

Wat is er op 1 oktober 2018 gebeurd in een studentenkot in Kortrijk? Die ochtend werden daar de lichamen van twee jongen mensen gevonden: de 19-jarige studente Youlia, en haar ex-vriend Nessar (18). Het gerecht meent dat een vriend van het koppel de dubbele moord pleegde, en brengt hem vanaf vandaag voor het hof van assisen. Maar Mohammad Musawi (24) ontkent. Aan de volksjury om een oordeel te vellen.