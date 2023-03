Woning kopen is moeilijker dan ooit, volgens jaarverslag Nationale Bank

De betaalbaarheid van de Belgische woningen is in 2022 opnieuw achteruitgegaan, tot een “historisch laag niveau”. Dat meldt de Nationale Bank (NBB) in het jongste jaarverslag. De verslechtering wordt slechts deels gecompenseerd door de stijging van de lonen.

De Nationale Bank wijst naar twee oorzaken. Enerzijds is er de forse stijging van de woningenprijzen sinds 2020, en daar komt de sterke stijging van de hypothecaire rente die vorig jaar ingezet is bovenop. Bovendien zijn ook de bouwmaterialen een pak duurder geworden.

De NBB definieert de evolutie van de betaalbaarheid van woningen in functie van de afbetalingslast. Daarmee doelt de bank op het aandeel van het gezinsinkomen dat naar de aflossing van een nieuw hypothecair krediet gaat. Door de stijgende woningprijzen was die last al gestegen van 23,4 procent eind 2019 tot 24,7 procent eind 2021. Het cijfer ging door de stijgende rente verder omhoog tot 27,1 procent in het derde kwartaal van 2022.

“Dat cijfer komt ongeveer overeen met het historische hoge niveau van begin jaren tachtig en van vlak vóór de globale financiële crisis in 2008.” Bovendien verwacht de NBB dat het cijfer nog verder verslechterd zal zijn in het slotkwartaal van vorig jaar, onder invloed van de stijgende hypothecaire rente. Dat kan wel deels gecompenseerd worden door de stijging van de nominale lonen, en de betaalbaarheid hangt bovendien ook af van het verdere verloop van de woningprijzen.

De stijging van de afbetalingslast wordt ook deels gecounterd door de langere looptijden van leningen en een toename van de eigen inbreng bij het kopen van een woonst.

Inflatie kan lening betaalbaarder maken

“Het is vandaag moeilijker om een huis te kopen. Het is duurder, niet alleen omdat de rentevoeten gestegen zijn, maar ook omdat de kosten van een nieuwbouw gestegen zijn”, vatte gouverneur Pierre Wunsch samen bij de voorstelling van het jaarverslag. Die gestegen kost is deels structureel, omdat huizen steeds energiezuiniger neergepoot moeten worden, wat zich vertaalt in een hoger kostenplaatje.

Tot slot nog dit: de torenhoge inflatie speelt een omgekeerde rol bij de betaalbaarheid van bestaande leningen. Bij een vaste rentevoet, waarvoor de meesten Belgen kiezen, zorgt de inflatie ervoor dat het gewicht van de bestaande lening afneemt. De maandelijkse aflossing blijft immers gelijk, terwijl het loon toeneemt door de forse indexering.

Wunsch gaf het voorbeeld van een middenklassegezin met 4.000 euro inkomen dat in 2020 voor 250.000 euro een woning kocht, via een lening over 20 jaar aan 1,5 procent rentevoet. Vóór indexering nam de aflossing 30 procent van het inkomen in, maar na indexering van het loon tot 4.440 euro daalt dit aandeel naar 27 procent. Dit gezin zou eind 2022 al 290.000 euro betalen voor de nieuwe woonst. Hier is met het inkomen van 4.400 euro bij een 20-jarige lening al sprake van 3 procent rentevoet, waardoor de aflossing 36 procent van het inkomen inneemt.