2.187 Belgen krijgen maximumpensioen van 7.813 euro bruto per maand

Bijna 2.200 Belgen op pensioen krijgen vandaag het maximumpensioen van 7.813 euro bruto per maand. Zo schrijft Het Belang van Limburg vrijdag op basis van cijfers van de Federale Pensioendienst. Netto blijft ongeveer de helft daarvan over, zo’n 3.900 euro per maand.

De kwestie rond de pensioenextra’s die ex-Kamervoorzitters Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) ontvingen, brengt het maximumpensioen opnieuw onder de aandacht. Dat bedrag is vandaag in België geplafonneerd op 93.760,79 euro op jaarbasis of 7.813,40 euro per maand. Dit gaat dan over het brutobedrag, zo preciseert de Pensioendienst.

In ons land zouden 2.187 personen dat pensioen ontvangen. Het gaat dan over gepensioneerden met een zuivere loopbaan als ambtenaar. Mensen die ook nog als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, vallen hier dus niet onder. Volgens pensioenexperte Ria Janvier, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, zijn het vooral de hoogste ambtenaren, magistraten en professoren die mogelijk in deze categorie kunnen vallen.