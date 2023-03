Loonkostenhandicap is terug, volgens Nationale Bank

Begin 2023 blijven volgens Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), nog een aantal grote structurele uitdagingen in ons land op het schap liggen. Terug van weggeweest is de loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden.

“Wegens de opeenvolgende crisissen, covid en nadien de energie- en de Oekraïense crisis, is er relatief weinig gebeurd op het vlak van deze structurele uitdagingen de laatste jaren”, zei Wunsch bij de voorstelling van het jaarverslag van de NBB.

Zo verwees hij naar de ‘klassieke’ bezorgdheden, denk aan het grote begrotingstekort, hoge schuldenlast van de overheid, vergrijzing van de bevolking of de te lage werkzaamheidsgraad. Maar nu heeft de competitiviteitskwestie of loonkostenhandicap voor de bedrijven tegenover de buurlanden opnieuw zijn opwachting gemaakt.

Energieprijzen

Vandaag is met de zeer forse daling van de gasprijzen “het risico op een loon-prijsspiraal tegenover de buurlanden” weliswaar “een pak minder groot” geworden dan de maanden voordien. Maar het risico is niet volledig verdwenen, benadrukte Wunsch nog. Het voorbije jaar had Wunsch meermaals aan de alarmbel getrokken.

Dat de loonkostenhandicap opnieuw opspeelt, is dan ook volledig te kaderen in de vlucht van de energieprijzen. Die werd voor de werknemers opgevangen via de loonindexering. Maar beide factoren wegen mede op de marges van de ondernemingen. Hun rendabiliteit staat met andere woorden onder druk.

“De cumulatieve loonkloof tussen België en de drie voornaamste buurlanden – Duitsland, Frankrijk en Nederland – is sinds het einde van de gezondheidscrisis groter geworden”, valt te lezen in het jaarverslag. Daarbij verwijst de NBB naar het laatste rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB): in 2019 was de historische loonkloof weggewerkt, maar nadien is die beginnen toenemen en tegen 2024 zou het om 5,7 procent gaan, “een percentage dat flirt met de recordniveaus van de jaren 2007-2008”.

Inflatie

Volgens de Nationale Bank zorgt de automatische loonindex in combinatie met de wet op het concurrentievermogen voor “rigiditeit”. “De vraag mag gesteld worden voor ondernemingen in moeilijkheden. Zouden wij geen kader moeten vinden om een zekere flexibiliteit ook naar beneden te voorzien?”, aldus Wunsch. Ook een debat over een opwaartse flexibiliteit bij de verloning kan zich aandienen, voor de bedrijven die net goed boeren.

Of nog: “De mogelijkheid dat looneisen en inflatie elkaar in de hand werken en een loon-prijsspiraal doen ontstaan, waardoor de inflatie aanhoudt of zelfs versnelt, is een bezorgdheid die alle landen delen die momenteel met hoge inflatie en een krappe arbeidsmarkt kampen”, valt te lezen in het jaarverslag.

Anderzijds werd de koopkracht in 2022 wel grotendeels beschermd dankzij de automatische indexering. Die bescherming is het grootst bij de meeste huishoudens in het kwart van de bevolking met de laagste inkomens. Zij genoten van het (uitgebreide) sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Keerzijde: de minderheid gezinnen in deze inkomensgroep die geen recht had op het (uitgebreide) sociaal tarief, kende een hoger dan gemiddelde inflatie. Meer algemeen ervaren de hoogste inkomsten de laagste inflatie, vooral omdat het aandeel van energie in hun uitgaven kleiner is.