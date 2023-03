Israëlische soldaten doden Palestijnse tiener

Israëlische troepen hebben donderdag een vijftienjarige Palestijn doodgeschoten op de bezette Westelijke Jordaanoever, zo meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. “Mohammed Nidal Salim, vijftien jaar oud, werd in de rug geschoten door (Israëlische) bezettingssoldaten”, aldus de verklaring.

Bij het geweld raakten ook twee anderen gewond, onder wie een kind dat momenteel in kritieke toestand verkeert. Volgens Ahmad Enaya, burgemeester van de stad Azzun op de Westelijke Jordaanoever, reed een Israëlisch militair voertuig donderdag laat de stad binnen. Toen jongeren stenen naar de auto gooiden, schoten de soldaten met scherp.

In een verklaring liet het Israëlische leger weten dat soldaten schoten op verdachten die explosieven naar Israëlische soldaten hadden gegooid. De soldaten waren in het gebied op zoek naar mensen die vuurwerk afvuurden op Israëlische voertuigen die rondreden in de buurt van Azzun.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn dit jaar al minstens 62 Palestijnen gedood, onder wie schutters, burgers en kinderen. Volgens officiële Israëlische cijfers kwamen in dezelfde periode 13 Israëli’s en 1 Oekraïense toerist om het leven bij Palestijnse aanslagen.