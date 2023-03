Jaarverslag Nationale Bank: “2022, het jaar waarin de ‘veldslag van het gas’ gewonnen is”

Torenhoge inflatie en gepeperde energieprijzen. Beide elementen vatten voor de Nationale Bank (NBB) goed 2022 samen. “Het jaar waarin de extreem hoge inflatie pijn deed”, klinkt het in het nieuwste jaarverslag. In 2022 werd de “veldslag van het gas” gewonnen, dixit gouverneur Pierre Wunsch bij de voorstelling van het lijvige rapport.

“2022 was een jaar van oorlog in Europa, een jaar met extreem hoge inflatie en energieprijzen”, verklaarde de topman van de Nationale Bank. “Maar 2022 was ook een jaar van sterke economische groei, met ook een heel sterke banengroei. En 2022 was het jaar waarin we de ‘veldslag van het gas’ gewonnen hebben.” Iedereen heeft volgens Wunsch inspanningen geleverd om minder gas te verbruiken, en dat heeft een gunstige impact op de energieconsumptie en -prijzen.

De inflatie kwam vorig jaar finaal uit op 8,3 procent, een recordpeil. De oorzaak was mede te vinden bij de Russische invasie in Oekraïne. Daarop gingen de aardgasprijzen enorm de hoogte in, en daaraan gekoppeld ook de prijs van elektriciteit. Dat waren de voornaamste aanjagers van de inflatie.

Bovendien veroorzaakten ook de verstoorde aanvoerketens, covidstimuli van de overheden en het economisch herstel na de pandemie inflatoire druk.

De economische groei in ons land kwam volgens de NBB vorig jaar uit op 3,1 procent.