Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf

De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. De politicus wordt beschuldigd van verraad, maar mensenrechtenorganisaties beweren dat het proces politiek gemotiveerd is.

“Kem Sokha wordt veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf wegens samenspanning met buitenlanders in Cambodja en elders”, zo klonk het verdict van rechter Koy Sao in de rechtbank van Phnom Penh.

Kem Sokha, oppositieleider en tevens stichter van de PSNC-partij die ondertussen al is ontbonden, heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is. Sokha zal zijn straf in huisarrest moeten uitzitten. Daarnaast heeft de rechtbank hem zijn stemrecht ontnomen en mag hij geen politieke functies meer beoefenen.