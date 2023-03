Braziliaanse president Lula spreekt met Zelenski over bemiddeling oorlog

Tijdens een videogesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski heeft de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva opnieuw zijn idee gepromoot voor een internationaal bemiddelingsinitiatief om de oorlog in Oekraïne te beslechten. “Ik benadrukte de wens van Brazilië om met andere landen te praten en deel te nemen aan elk initiatief voor vrede en dialoog”, zo schreef Lula donderdag op Twitter. “Oorlog kan in niemands belang zijn.”

“De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is voor niemand goed. Brazilië zal deelnemen aan elke poging tot vrede, en ik heb dit opnieuw bevestigd aan president Zelenski. Ik hoop dat er geen doden meer vallen en dat er een beleid van dialoog tot stand kan worden gebracht”, verklaarde Lula.

Sinds zijn aantreden op nieuwjaarsdag heeft Lula, die eerder regeerde van 2003 tot 2010, geprobeerd om Brazilië opnieuw een rol te geven op het internationale toneel nadat zijn rechtse voorganger Jair Bolsonaro het land grotendeels had geïsoleerd.

Onlangs stelde Lula een “bemiddelingsinitiatief” rond Brazilië en China voor om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar voorwaarde voor Oekraïne is de volledige terugtrekking van Russische troepen uit het land. Dat onderstreepte Zelenski ook nu opnieuw. “We benadrukten het belang van het handhaven van het beginsel van soevereiniteit en territoriale integriteit van staten. We bespraken diplomatieke inspanningen om de vrede in Oekraïne en de wereld te herstellen.”