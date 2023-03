Ajax-ster Steven Bergwijn krijgt na opstootjes onder zijn voeten van… zijn mama: “Het gaat nu niet meer gebeuren”

Steven Bergwijn maakte donderdag zijn eerste goal in een kleine vier maanden voor Ajax. De linksbuiten liet zijn kenmerkende kwaliteiten in de beker tegen De Graafschap zien door naar binnen te komen en de bal in de verre hoek te plaatsen. Een week eerder liet hij minder bekende kwaliteiten van zichzelf zien door zich in opstootjes te mengen na de 3-1 nederlaag bij Union Berlin.