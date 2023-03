Grieks spoorpersoneel legt ook vrijdag het werk neer na dodelijk treinongeval

Het Griekse spoorpersoneel legt, in de nasleep van het zware treinongeluk van dinsdagavond, ook vrijdag het werk neer. Donderdag was er ook al een 24 urenstaking, en die wordt dus verlengd, maakt de spoorvakbond bekend. De discussie over de staat van het Griekse spoor neemt intussen ook politieke dimensies aan. Er zijn al 57 doden geteld na het ongeval.

Donderdagavond protesteerden enkele duizenden mensen in Athene en Thessaloniki, de twee grootste steden van het land, tegen de aftandse staat van het Griekse spoor. Het ongeluk gebeurde op de lijn die tussen die twee steden.

LEES OOK. Er is meer aan de hand dan een “menselijke fout”: waarom het dodelijke treinongeval in Griekenland geen verrassing is

In hoog oplopende discussies in politieke talkshows beschuldigden de twee grootste partijen, de conservatieven van Nea Dimokratia die nu aan de macht zijn en het linkse Syriza, elkaar verantwoordelijk te zijn voor het falen van het systeem dat treinen moet tegenhouden als er gevaar dreigt. Bij de spoorvakbond is te horen dat er de voorbije jaren geen investeringen waren in de spoorveiligheid.

Spoorwissels verkeerd ingesteld

Op de plaats van het ongeval zullen vrijdag de bergingswerken afgerond worden, meldt de brandweer. Wetsdokters proberen intussen om met DNA-tests de dodelijke slachtoffers te identificeren.

Het treinongeval vond dinsdagavond laat plaats. Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis was de oorzaak een “tragische menselijke fout”. De stationschef van Larisa zou hebben toegegeven dat hij de spoorwissels verkeerd had ingesteld. De passagierstrein met zowat 350 mensen aan boord kwam daardoor op het hetzelfde spoor terecht als een goederentrein, die uit de tegenovergestelde richting kwam.