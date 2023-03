Nederlands meisje (9) neergestoken in Göteborg, dader overmeesterd door omstanders

Een Nederlands meisje (9) is donderdagmiddag neergestoken door een 36-jarige man in een park in de Zweedse stad Göteborg. Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nu stabiel, zegt een woordvoerder van de politie. Omstanders konden de dader overmeesteren en filmden hoe hij tegen de grond werd geduwd.