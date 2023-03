Politie houdt reconstructie van moord op Steven (16), die doodgestoken werd na conflict tussen drillrappers

In de omgeving van de Wapenstilstandlaan in Berchem wordt vrijdag een wedersamenstelling van de moord op buurtbewoner Steven B. gehouden. De 16-jarige werd eind vorig jaar doodgestoken door een groepje jongens uit Aalst.

Die fatale woensdag 21 december was Steven B. zich aan het haasten om op tijd naar school te vertrekken voor een examen. Aan de gezinswoning in de Berchemlei werd hij opgewacht door enkele jonge kerels uit Aalst, zij hadden het op de jonge Antwerpenaar gemunt en waren met de trein naar de stad gekomen.

LEES OOK. “We herkennen het portret dat van onze zoon geschetst is niet. Dat is heel pijnlijk”: ouders van doodgestoken Steven B. (16) spreken voor het eerst

Na een korte achtervolging kregen de Aalstenaars Steven te pakken, ze gaven hem verschillende messteken, ook toen hij al op de grond lag. De 16-jarige jongen zou niet veel later overlijden in het ziekenhuis. Drie verdachten, 16, 16 en 18 jaar jong, werden in de dagen die volgden opgepakt en zitten sindsdien in een jeugdinstelling of gevangenis.

Vrijdag krijgen ze de kans om aan de speurders van de federale gerechtelijke politie te tonen wat er volgens hen gebeurd is op 21 december en welke rol ze gespeeld hebben. De drie verdachten zitten nog in de (jeugd)gevangenis, eind maart wordt beslist of de minderjarigen langer opgesloten blijven. (Lees verder onder de foto)

© rr

De omgeving van de moord wordt afgesloten met schermen en de politie houdt er rekening mee dat de wedersamenstelling een hele dag gaat duren. De familie van Steven volgt de reconstructie in het gezelschap van advocaat Ali Acer. “Tijdens de reconstructie zullen de verklaringen die de verdachten tijdens het onderzoek afgelegd hebben getoetst worden”, zegt het parket. “Alle deskundigen zijn ter plaatse, de hele reconstructie wordt ook opgenomen. De familie wordt bijgestaan door slachtofferzorg.”

LEES OOK. Belgische drillrapper getuigt over het tot voor kort nog onbekende milieu: “De driller die Steven B. heeft neergestoken, is een koning”

De dodelijke steekpartij was het trieste hoogtepunt van een al langer sluimerend conflict tussen twee groepen uit het drillrapmilieu, een Antwerpse en een Aalsterse. Die twee bendes hadden het eerder aan de stok gekregen in de nasleep van een voetbalmatch in juni vorig jaar, eind oktober kwam het tot een vechtpartij in het Centraal Station, waarbij een Aalsterse jongen een messteek kreeg.

Daar was Steven toen ook bij aanwezig, hij werd nadien even geplaatst in een jeugdinstelling. De Aalstenaars wilden daar wraak voor. In een eerder gesprek met onze redactie zeiden zijn familie en begeleiders dat Steven niet bij een bende zat, maar gevraagd was om te bemiddelen. “Hij is in iets verwikkeld geraakt waar hij niet meer uitgeraakte, maar dat was niet zijn wereld.”

LEES OOK. “We zijn zeer kwaad op hem, om wat hij heeft aangericht”: ook familie van 16-jarige dader is aangedaan na dodelijke steekpartij in drillrapmilieu