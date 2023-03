Felle brand in wolkenkrabber verlicht skyline van Hongkong

Een hevige brand is dinsdagnacht uitgebroken in een wolkenkrabber in Hongkong. De bovenste verdiepingen van het flatgebouw in aanbouw gingen in vlammen op en verlichtten de skyline van de Chinese stad. Tegen de ochtend had de brandweer het vuur onder controle, het is nog onduidelijk hoe de brand ontstond. Volgens persagentschap Reuters raakten twee personen gewond, ze worden momenteel verzorgd in het ziekenhuis.