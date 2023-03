Belgische toeriste (32) raakte vermist maar is onderkoeld teruggevonden in vallei waar Natacha de Crombrugghe overleed

De Franse Sandra Amandine (28) en de Belgische Elise Velarde (32) waren vanuit het gebied San Juan de Chuccho vertrokken naar de Colca Canyon voor een trektocht. Maar door het gebrek aan bewegwijzering raakten de twee verdwaald.

De twee werden die avond nog als vermist opgegeven, waarna een team op zoek is gegaan in de vallei. Ze werden net op tijd teruggevonden, want door de lage temperaturen waren de twee toeristen ernstig onderkoeld. De twee werden teruggevonden aan de Sangallevalei vlak bij Cabanaconda, het stadje waar de Belgische Natacha de Crombrugghe voor het laatst werd gezien eind januari 2022. De 28-jarige vertrok toen ook naar de Colca vallei voor een trektocht en raakte vervolgens vermist. Haar lichaam werd pas maanden later teruggevonden.

Vorige maand werd er een gedenkplaat geplaatst voor Natacha. De ouders van de jonge vrouw hadden eerder al aangegeven geschrokken te zijn dat er nog niets gedaan was aan de slechte aanwijzingen op de weg. De manager van Autocolca liet aan PERU21 weten dat die bewegwijzering nog voltooid moet worden en dat proces versneld zal worden.