Dirk Coryn (rechts) en een aantal andere handelaars in de Vissersstraat zijn kwaad. — © jve

Blankenberge

Slordig volgens de ene, pure reclame vindt de andere. Het verbod op stoepborden en andere ‘innames van het openbaar domein’ zet kwaad bloed in Blankenberge. Enkele handelaars weigeren om hun attributen, die vanaf 1 maart niet langer vergund zijn, binnen te halen. “Dit kost ons 20 procent omzet. En het is hier in de winter al zo doods”, foetert friturist Dirk Coryn.