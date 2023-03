Thibaut Courtois zucht na verloren Clasico met enkele opstootjes: “Zij wonnen dan wel, maar verdienden het niet”

Eder Militao vloerde onze landgenoot halverwege de eerste helft met een eigen doelpunt, meteen ook de enige treffer die het Santiago Bernabeu te zien kreeg in de Clasico. Real monopoliseerde gedurende heel de wedstrijd de bal en versierde ook meer doelpogingen, maar was niet bij machte om terug te knokken voor eigen volk.

“Wij domineerden de wedstrijd terwijl zij probeerden om het resultaat te verdedigen na een ongelukkig tegendoelpunt”, sakkerde Courtois na afloop. “Het was lastig om kansen te creëren, dus het was een moeilijke partij. Zij wonnen dan wel, maar verdienden het niet. Wij controleerden de match, maar vonden niet de mogelijkheden om te scoren.”

© REUTERS

Barça speelde in een laag blok, scoorde in de eerste helft na een owngoal van Eder Militao en gaf zelf nauwelijks een kans weg. Het won uiteindelijk met 0-1. Met slechts 35,6 procent balbezit, het laagste percentage sinds de intrede van Guardiola in 2008. “Dat was niet het plan”, zei Xavi na de match. “Je kan gewoon niet altijd dominant spelen tegen de grote teams. We hebben onze stijl niet willen verloochenen. De tegenstander heeft ons gewoon gedwongen om zo te spelen.”

Courtois gaf toe dat Barcelona inderdaad sterk was op defensief vlak. “Ze krijgen ook in de competitie weinig doelpunten tegen. Soms kwamen onze laatste passes gewoon niet aan. Maar alle krediet voor hen, ze verdedigende heel goed en dus moeten wij proberen om de terugmatch te winnen. Het is gewoon altijd slecht als je verliest van Barcelona.”

Opstootjes

Onderweg kookten de potjes ook wat over, bij beide ploegen. Vinicius Jr. dacht even dat hij in een worstelwedstrijd zat tijdens een duel met Frenkie de Jong.

En Barcelona-trainer Xavi schold Real-speler Dani Carvajal uit (maar maakte het wel goed).

“Op dit moment kan Barça geen spelers aantrekken”

Barcelona ligt op koers op de dubbel te winnen, toch komen er zware tijden aan voor de Catalanen. Het is namelijk maar zeer de vraag of het zich komende zomer kan gaan versterken op de transfermarkt. Dat heeft La Liga-baas Javier Tebas kenbaar gemaakt.

“Op dit moment heeft Barcelona geen ruimte in zijn budget om geld uit te geven op de volgende transfermarkt”, zo licht Tebas toe op het congres Financial Times’ Business of Football in Londen. “Barcelona heeft zich schuldig gemaakt aan twijfelachtig gedrag dat een impact heeft gehad op La Liga, en daar handelen we naar. We hebben bepaald dat ze niet langer spelers kunnen aantrekken. Dat konden ze afgelopen winter niet en kunnen ze vooralsnog ook aankomende zomer niet.”

Een oogje dichtknijpen wil Tebas niet. “Barcelona is ongelooflijk belangrijk voor La Liga, maar we kunnen niet de andere kant opkijken. Dan bewijzen we onszelf een slechte dienst.”

Naar verluidt is er een oplossing voor Barcelona. De club kan weer spenderen als het eerst voor 200 miljoen euro aan spelers verkoopt. Daarmee speelt het overigens niet de hele markt open, want dan kan er ’slechts’ voor 80 miljoen euro geïnvesteerd worden.