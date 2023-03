Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski krijgt tien jaar cel in Wit-Rusland

Een rechtbank in de Wit-Russische hoofdstad Minsk heeft de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski, co-winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2022 en een leidende figuur in de Wit-Russische democratiebeweging, vrijdag veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens geldsmokkel en financiering van “activiteiten die de openbare orde ernstig verstoren”. Dat meldt zijn eigen ngo, mensenrechtenorganisatie Viasna.