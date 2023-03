Deze winkelkarren van de Makro in Deurne worden in pakketjes van vijftig exemplaren verkocht. — © Jan Van der Perre

De inboedel van de Makro-winkels die al is verkocht, is voor een groot deel naar Oost-Europese supermarkten gegaan. Enkele kassasystemen en andere materialen gingen zelfs naar een ondernemer in Tripoli, de hoofdstad van Libië. Op zaterdag 11 maart start de uitverkoop van de Makro-winkel in Deurne.