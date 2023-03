Marc Grosjean wil niet weten van vakantiemodus bij SK Deinze: “Wie zich in de komende weken niet voor tweehonderd procent inzet, vliegt eruit”

“We gingen tegen Jong Genk niet met dezelfde intensiteit van start als in andere wedstrijden”, bekent Van Landschoot. “Het is moeilijk om matchen te winnen wanneer je maar op negentig procent van je mogelijkheden presteert. We speelden een betere tweede helft, maar het dubbeltje viel voor ons aan de verkeerde kant. De ontgoocheling was groot, maar we moeten de hand in eigen boezem stoppen. We moeten tegen Excelsior Virton met een andere mentaliteit op het veld staan. We hebben onszelf bij de start van de play-offs bepaalde doelen gesteld. We hopen deze nacompetitie te winnen en op de zevende plaats te eindigen. We moeten ons eergevoel laten spreken en bewijzen dat we in de top zes thuishoorden. We mogen niet in een vakantiemodus vervallen, anders dreigt het een lang seizoen te worden. Excelsior Virton moet winnen als het de aansluiting met de andere staartploegen niet volledig wil verliezen. We krijgen dus een geprikkelde ploeg tegenover ons. Niemand maakt graag de verre trip naar Virton, waardoor we er goed aan doen om te winnen”, besluit Van Landschoot.

Volgend seizoen

“We zijn intensief bezig met de voorbereiding op volgend seizoen”, aldus coach Marc Grosjean. “Ik heb al enkele keren overlegd met sportief directeur Adrian Esparraga. We zullen zestig à zeventig procent van de spelersgroep behouden. Het is wel mogelijk dat we afscheid nemen van spelers die hier nog een contract van één of twee jaar hebben. Wie zich in de komende weken niet voor tweehonderd procent inzet, vliegt eruit. Het minste wat je van een profspeler mag verwachten, is voldoende engagement.”

“We willen volgend seizoen absoluut naar 1A promoveren”, schetst Grosjean het doel. “Er is hiervoor een kwaliteitsinjectie nodig. We streven naar een evenwichtig samengestelde groep, wat nu niet het geval is. We hebben geen zes defensieve middenvelders nodig terwijl er op andere posities nood is aan vers bloed. We speuren naar ervaren spelers die ons naar een hoger niveau tillen. Ik denk aan een type als Christian Brüls, waar we tijdens de winterstop naast grepen. We hebben ook nood aan jonge spelers die al iets hebben bewezen. We hoeven geen poenpakkers, maar goede spelers met ambitie en de juiste ingesteldheid. We zullen onze kern afbouwen. Ik telde deze week zonder de geblesseerden Mamadou Koné, William De Camargo, Andreas Spegelaere en Bafodé Dansoko 26 spelers op de trainingen. Dat is te veel. We zullen hieruit onze lessen trekken. We weten goed genoeg wat we volgend seizoen willen.”