Twee Canadese bedrijven mogen legaal cocaïne produceren en verkopen, maar lokale regering valt uit de lucht

Onder de licentie van Sunshine Earth Labs vallen ook heroïne, morfine en MDMA (ook bekend als xtc).

In februari kreeg Astrada Labs, dat cannabisproducten maakt, een soortgelijke licentieovereenkomst van de Canadese gezondheidsdienst. Dat bedrijf mag behalve cocaïne ook legaal hallucinogene paddenstoelen verkopen.

De vergunningen zouden zijn uitgegeven in het kader van een driejarig proefproject in British Columbia. In de regio werd in 2016 de noodsituatie voor de volksgezondheid uitgeroepen vanwege het grote aantal drugsverslaafden. Meer dan 10.000 inwoners van de staat stierven sinds die tijd aan een overdosis. Met het project hoopt de lokale overheid het stigma rond drugsgebruik weg te nemen, zodat verslaafden eerder hulp zoeken.

Illegaal

In januari werden de wetten voor drugsbezit in British Columbia versoepeld. Wie minder dan 2,5 gram van bepaalde illegale drugs op zak heeft, zoals heroïne, cocaïne, meth of fentanyl, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De drugs worden ook niet in beslag genomen.

“Decriminalisering is geen legalisering”, benadrukten de lokale autoriteiten destijds. “Illegale drugs [worden] niet gelegaliseerd en niet in winkels verkocht. Drugshandel blijft illegaal, ongeacht de hoeveelheid drugs die in bezit is.”

Hoe de twee bedrijven de drugs precies zullen verkopen is nog niet duidelijk, maar er zullen in ieder geval geen zakjes cocaïne in de winkel komen te liggen. Sunshine Earth Labs zegt in een verklaring een “veilig aanbod” van harddrugs te willen creëren.

“Hoogst verbaasd”

De premier van British Colombia, David Eby, laat aan Canadese media weten “hoogst verbaasd” te zijn door het verstrekken van de vergunningen en zegt niet door de autoriteiten geraadpleegd te zijn over het besluit. Volgens hem maakt legale productie en verkoop van harddrugs “geen onderdeel uit van ons provinciaal plan”.

Ook oppositieleider Kevin Falcon was niet over de gang van zaken te spreken. “Cocaïne wordt niet door artsen voorgeschreven, het is niet veilig en dit is verkeerd”, zei Falcon. “Dit komt neer op het legaliseren van cocaïnehandel, punt.”