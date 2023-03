‘Terrasrijder’ die aan hoge snelheid door centrum Brussel raasde, moet wellicht niet voor rechter verschijnen

Er komt vermoedelijk geen proces rond het incident van eind augustus waarbij een man met een bestelwagen is ingereden op verschillende terrassen in het centrum van Brussel. De raadkamer heeft beslist om de verdachte te interneren. Tegen die beschikking is er wel beroep aangetekend, waardoor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) de knoop nog definitief moet doorhakken.

Op 26 augustus werd de Sint-Michielsstraat in Brussel opgeschrikt door een bestelwagen die aan hoge snelheid rakelings langs enkele terrassen reed. Zes mensen raakten daarbij lichtgewond. De bestuurder sloeg op de vlucht en liet het voertuig enkele straten verderop achter.

Hij vluchtte naar Antwerpen, waar hij enkele uren later kon worden opgepakt. Na zijn verhoor werd de man voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel, die besliste om hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag.

Intussen is het onderzoek naar de zaak afgerond. De verdachte werd psychiatrisch onderzocht en uit het verslag van de deskundige bleek onder meer dat het beslissingsvermogen van de man op het moment van zijn dollemansrit zwaar was aangetast door zijn geestestoestand. De Brusselse raadkamer boog zich vorige maand over het dossier en besloot de man te interneren, omdat hij ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.

Doorverwijzing

Er werd intussen wel beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer. De zaak zal binnenkort voor de KI komen, waar er opnieuw zal worden gedebatteerd over een eventuele doorverwijzing naar de rechtbank of een internering.