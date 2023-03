Jonge Belgische toeriste omgekomen bij zwaar auto-ongeval in Argentinië

De Belgische Justine D. is in Argentinië omgekomen bij een zwaar auto-ongeval. Dat wordt bevestigd door Wouter Poels van Buitenlandse Zaken. De crash vond ongeveer een week geleden plaats, op vrijdag. De jonge vrouw was samen met een vriendin aan het liften en werd opgepikt door een voorbijrijdende wagen die even later frontaal op een ander voertuig botste.

De wagen waarin Justine en haar vriendin zaten, een Chery Fulwin, botste in de buurt van Estancia El Relincho frontaal op een Toyota Corolla. Het ongeval gebeurde op vijf kilometer ten noorden van Tolhuin in Rio Grande, gelegen in het noordoostelijk gedeelte van Argentinië.

De vrouw, die nog maar net afstudeerde als rechtenstudente, liep zware verwondingen op aan de rug en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerde er een hele tijd in kritieke toestand waarna ze afgelopen donderdag uiteindelijk aan haar verwondingen bezweek. Justine was erg sportief en werd in 2016 Belgisch Kampioen 400 meter bij de scholieren outdoor.

De politie heeft een onderzoek geopend om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

© Asociación Bomberos Tolhuin