Donald Trump niet meer welkom bij Fox News

Volgens de nieuwswebsite Semafor zijn de betrekkingen tussen de voormalige president en de nieuwszender zondag hard afgekoeld dat er een verbod is om Trump op afstand te houden. De laatste keer dat de voormalige president op de zender te zien was, was tijdens een show met zijn goede vriend Sean Hannity in september. Rivalen van Trump die zich ook kandidaat hebben gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024 zijn wel nog steeds te gast. Zelfs de minder bekende rechtse activist en ondernemer Vivek Ramaswamy mocht vorige keer vier keer op Fox verschijnen.

“Iedereen wet dat er dit ‘zachte verbod’ is. Het is zeker indicatief voor hoe de Murdochs op dit moment over Trump denken”, citeert de nieuwswebsite een bron dicht bij Trump. The Guardian vroeg Fox News of er echt sprake is van zo’n verbod maar kreeg geen onmiddellijk antwoord.

Het afnemen van de aandacht van Trump komt er op een gespannen moment voor het netwerk dat tegen een rechtszaak van 1,6 miljard dollar vecht. Volgens de aanklacht zou Fox News Network lasterlijke samenzweringen hebben laten circuleren op zijn platform waarbij gezegd werd dat Dominion machines stemmen naar Joe Biden lieten overhevelen tijdens de presidentsverkiezingen van 2020.

Vriendschap afgekoeld

Tijdens de opkomst van Trump in het Witte Huis in 2015-16, en zijn daaropvolgende jaren in functie, was hij vrijwel onafscheidelijk van Fox News. Hij belde regelmatig onvoorbereid naar zijn favoriete shows en in 2019 plaatste hij 657 tweets waarin hij reageerde op inhoud die door de zender of haar zusteronderneming Fox Business werd uitgezonden. In de nasleep van de verkiezingen bleven Fox presentatoren ook met informatie delen over de verkiezingsfraude waar Trump het steeds over had. Na de aanval op het Capitool, met later ook rechtszaken voor onder andere Dominion, heeft Fox zich echter geleidelijk teruggetrokken.

Op zijn beurt heeft Trump in toenemende mate zijn woede geuit op zijn voormalige mediavriend Rupert Murdoch. Deze week plaatste hij een tirade op zijn sociale media platform Truth Social waarin hij Murdoch zelf beschuldigde van het leuren met “nepnieuws” nadat de Fox chef in een verklaring had gezegd dat hij de leugen over de gestolen verkiezingen niet vanaf het begin geloofde.