IAEA-baas Grossi in Teheran voor gesprekken over Iraans kernprogramma

Het hoofd van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), Rafael Grossi, is in Iran aangekomen voor besprekingen op hoog niveau. De directeur-generaal landde vrijdag in Teheran, zo meldden staatsmedia. Behrus Kamalwandi, woordvoerder van het Iraanse Agentschap voor Atoomenergie, ontving Grossi op de luchthaven van Mehrabad in de hoofdstad.

Volgens westerse diplomaten wil Grossi onder meer onderhandelen over intensievere IAEA-inspecties van nucleaire installaties, nadat Teheran onlangs zijn uraniumverrijking heeft opgevoerd. Grossi blijft tot zaterdag in Iran voor de gesprekken.

De VS en Israël hadden onlangs hun zorgen geuit dat Iran het uranium zou kunnen gebruiken om kernwapens te ontwikkelen. Grossi meldde dinsdag dat IAEA-inspecteurs in een faciliteit in Fordo sporen van uranium met een zuiverheidsgraad van iets minder dan 84 procent hadden gevonden. Een zuiverheidsgraad van ongeveer 90 procent is vereist voor kernwapens. De IAEA wil nu opheldering of het hoge verrijkingsniveau opzettelijk is bereikt of dat het een onbedoelde uitschieter was, zoals Iraanse vertegenwoordigers gemeld hebben.

Iran beloofde in 2015 zijn nucleaire programma te beperken. In ruil daarvoor werden westerse sancties opgeheven. Het pact moest voorkomen dat het land kernwapens zou ontwikkelen. Nadat de VS zich in 2018 onder toenmalig president Donald Trump uit het akkoord terugtrok, draaide Teheran de beperkingen terug. De onderhandelingen om het akkoord te redden staan in de wacht. Iran had herhaaldelijk beweerd dat zijn nucleaire programma alleen voor civiele doeleinden zou worden gebruikt.